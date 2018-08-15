КПВВ "Майорське" можуть закрити через обстріли бойовиків

З початку проведення ООС незаконні збройні формування тричі обстріляли цей КПП.

У штабі ООС будуть вимагати закриття пункту пропуску "Майорське", якщо будуть продовжуватися обстріли з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці Facebook. "Дорожній коридор «Горлівка-Бахмут» залишається одним з головних гуманітарних шляхів на Донеччині, яким, рятуючись від складної соціально-економічної ситуації на тимчасово окупованих територіях України, користуються щомісяця більше 250 тисяч осіб. Але, нехтуючи в першу чергу безпекою цивільного населення, лише за останніх три місяця, з початку проведення операції Об’єднаних сил, в межах цього дорожнього коридору здійснено три провокаційні обстріли російсько-окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

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Останній обстріл відбувся 9 серпня, коли бойовики зі стрілецької зброї та протитанкових ракет обстріляли, на так званому "нулі", контрольний пост «Майорське», що забезпечує функціонування дорожнього коридору.

"У зоні ураження, крім прикордонного наряду, опинились цивільні громадяни, що перетинають лінію зіткнення в обох напрямках. В результаті обстрілів пошкоджена інфраструктура самого КПВВ, частково зруйновані захисні споруди. Якщо провокаційні дії із загрозою життю і здоров'ю цивільного населення та персоналу, що здійснює свою діяльність в КПВВ будуть продовжуватись і в подальшому, то, з метою забезпечення безпеки громадян, Командувач об’єднаних сил буде змушений звернутись до трьохсторонньої контактної групи щодо закриття КПВВ у зв’язку з недотриманням російско-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню", - підсумували у відомстві.