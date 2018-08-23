Снайпери бойовиків обстріляли КПВВ "Майорське" на Донбасі: мирних громадян довелося терміново евакуювати

Обстріл стався близько 16-ї години, постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає.

Сьогодні вдень бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду «Майорське» із снайперських гвинтівок, проводилася евакуація цивільного населення.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Вчергове проросійські бойовики нехтують життям та здоров’ям мирних громадян, обстрілюючи не тільки позиції підрозділів Об’єднаних сил, а і КПВВ в межах функціонуючих дорожніх коридорів", - наголосили в штабі ООС.

Читайте такожВ ООС повідомили про великі втрати бойовиків під час боїв під Кримським

Обстріл вівся о 15.48 з боку тимчасово окупованої території зі 7,62 мм снайперських гвинтівок.

"В результаті обстрілу пошкоджено один із модулів, у якому в той час прикордонники Краматорського загону зі складу Об’єднаних сил здійснювали пропускні операції громадян, які слідували через лінію розмежування", - повідомили в штабі.

У цьому зв'язку введено режим "Червоний".

"Цивільних громадян евакуювали у безпечне місце, особовий склад зайняв бойові позиції. Постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, На Донбасі, в 5-годинному бою загинули четверо українських військових, ще семеро - поранені.