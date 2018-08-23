На Донбасі у 5-годинному бою загинули четверо українських військових, ще семеро - поранені

Бойовики спробували захопити спостережні пости українських бійців вздовж Бахмутської траси.

Поблизу Кримського Луганській області вранці 23 серпня в результаті 5-годинного бою з бойовиками загинули четверо українських військових, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Бойовики з півночі 23 серпня до 13:00 дня 12 разів прицільно обстрілювали позиції українських військових.

З 5:25 ранку бойовики протягом більше двох годин обстрілювали бійців поблизу Кримського Луганської області. В цей же час під вогонь потрапили позиції українських військових у Новотошківського.

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Близько 06:00 ранку бойовики, обстрілюючи з артилерії і мінометів, підійшли до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі Кримського. Бойовики спробували захопити спостережні пости українських бійців вздовж Бахмутської траси.

«Командуванням бригади для відсічі нападу застосовані резерви і нанесене вогневе ураження, в результаті чого атака противника була відбита. Втрати противника уточнюються», - говориться в повідомленні Міноборони.

В результаті бою під Кримським четверо українських бійців загинули і семеро отримали поранення. Під час зіткнення бойовики скоїли понад 30 пострілів з артилерії і випустили понад 60 мін калібру. Також вогонь вівся з бойових машин піхоти і гранатометів.

Як повідомляв УНІАН, протягом поточної доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових поблизу Новотошковского, Кримського, Старогнатовки і Водяного.