У День Незалежності на Донбасі загинув один український військовий, ще четверо поранені

Бойовики російських окупаційних військ 39 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 24 серпня, бойовики російських окупаційних військ 39 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, в тому числі із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Як повідомили у прес-службі ООС, внаслідок бойових дій один український військовий загинув, четверо військовослужбовців отримали поранення.

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Бойовики відкривали вогонь в районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне, Широкине. Бойовики обстрілювали позиції ООС із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що в районах населених пунктів Кримське, Південне, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Лебединське окупанти здійснили 17 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.

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"Минулої доби російські окупаційні війська, окрім вогневого впливу на наші підрозділи, здійснили неприцільний обстріл населеного пункту Врубівка, що на Луганщині, з артилерійських систем 152 калібру. Внаслідок злочинних дій окупантів загинув 35-річний місцевий мешканець, пошкоджено будівлі та інфраструктуру", - додали у прес-службі.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, шестеро отримали поранення.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська вели обстріли у районах населених пунктів Південне, Мар'їнка та Новомихайлівка. Усього з початку доби відбулось чотири обстріли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено.