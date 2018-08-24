Обстріл бойовиків у Врубівці забрав батька у двох малолітніх дітей: військові повідомили подробиці (фото)

На подвір’я будинку, господар якого зранку 24 серпня загинув від обстрілу бойовиків, влучили 6 снарядів калібру 152 мм.

У селищі Врубівка Луганської області на подвір’я приватного будинку, господар якого зранку загинув від обстрілу бойовиків, влучили 6 снарядів калібру 152 мм.

Про це повідомляється на сторінці Операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Грубо порушуючи Мінські домовленості та повністю нехтуючи життями мирних мешканців, сьогодні, 24 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли важкою артилерією житловий сектор населеного пункту Врубівка, що на Луганщині, який знаходиться на відстані 17 кілометрів від лінії зіткнення. О 6 годині ранку 6 снарядів калібру 152 мм влучили в приватні подвір'я в самісінькому центрі села. Місцевий мешканець Олійник Андрій 1983 р.н. внаслідок обстрілу отримав поранення, несумісні з життям. Масштаб руйнувань вивчається», - йдеться у повідомленні.

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"Сиротами залишилися діти 7 та 9 років", - зазначається у повідомленні української сторони СЦКК. Також зазначається, що снаряди потрапили у середню школу у Врубівці.

Об'єднані сили вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до вчинення теракту.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня на Донбасі в ході бойових дій було знищено 12 окупантів. У 5-годинному бою загинули четверо українських військових.