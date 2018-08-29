Роковини Іловайської трагедії: чотири роки тому російська армія розстріляла колону українських військових (фото, відео)

29 серпня 2014 року розпочався вихід українських бійців з "Іловайського котла".

Рівно чотири роки тому російська регулярна армія розстріляла колону українських військових, які виходили з оточення в Іловайську.

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Місто на Донбасі, де розташований потужний залізничний вузол, яким з Росії на Донбас підвозили зброю, добробати зайняли на початку серпня 2014-го.

А вже наприкінці місяця опинились в котлі - бойовики з російськими кадровими військовими оточили їх потрійним кільцем. Путін тоді пообіцяв випустити українських бійців так званим "зеленим коридором", але він обернувся пасткою.

Нагадаємо, військові почали рух з Іловайська "зеленим коридором", однак під час відходу колони були зухвало розстріляні. Іловайське побоїще забрало життя 366 українських військовослужбовців, 429 воїнів отримали поранення, ще 300 осіб потрапили в полон.