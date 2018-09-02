У Москві були незадоволені Захарченком і його "правою рукою" через їхню "ненаситність" - росЗМІ

На початку липня Москва зажадала розформувати підконтрольні Захарченку воєнізовані угруповання і віддати всю зброю армії РФ.

У Москві були незадоволені Олександром Захарченком та іншими лідерами бойовиків "ДНР" через їхню "ненаситність", а також вимагали розформувати воєнізовані угруповання "ДНР".

Про це пише російське видання "Новая газета".

Як повідомляє видання, повноваження Захарченка багато в чому були номінальні - особливо в питаннях війни та миру, які вирішувались виключно в Москві. У віданні ж Захарченка залишалися лише "господарські аспекти" місцевої напівкримінальної економіки.

Під керівництвом Захарченка діяло воєнізоване угрупування - Республіканська гвардія, заснована на базі місцевого "Оплоту".

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"Після об'єднання у 2015-2016 роках збройних угруповань "ДНР" і "ЛНР" у єдині армійські корпуси гвардія залишалася єдиним великим формуванням, не підконтрольним російським військовим кураторам. Не контролювала Москва і численні відомчі служби безпеки і охорони - такі були майже при кожному міністерстві в "ДНР". (...) Місцеві називали ці відомчі армії "спецназом з відбирання власності", - пише видання.

На початку липня Москва зажадала розформувати ці угруповання і віддати всю зброю армії РФ. У самому Донецьку новину сприйняли як сигнал про швидку відставку Захарченка. Але, як кажуть у Донецьку, йти Захарченко зовсім не хотів.

"В руках "ненаситної" пари Захарченко-Тимофєєв були сконцентровані майже всі прибуткові бізнеси "республіки". Під контролем "Ташкента" була видобуток коксівного вугілля і антрацитів, а також їх транспортування в Росію - як російську сировину це вугілля потім поверталося в Україну... За свої нехитрі послуги Ташкент "стягував мито"... У Донецьку кажуть, що Тимофєєв бажав отримувати "комісійні", пропорційні обороту", - пише видання.

Як розповів "НГ" один із колишніх лідерів проекту "Новоросія", нова економічна ситуація в Україні приваблювала не тільки Тимофєєва і Захарченка, але й зав'язані на реекспортній схемі російські спецслужби, структури Януковичів і їх "гаманця" Сергія Курченка.

"Пиріг різко став великим, і всі хочуть собі більшу частину, а не цивілізовано ділитися. Для Баті (Захарченка - ред) і Ташкента конфліктувати з великими рибами було не по зубах", - йдеться в матеріалі "Новой газеты".

Як повідомлялося, 31 серпня ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко був убитий в результаті вибуху в центрі Донецька.