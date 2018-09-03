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Названо ім'я охоронця, вбитого разом з ватажком "ДНР" Захарченком (фото)

09:20, 03 вересня 2018
Війна
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Блогер назвав ім'я вбитого охоронця / фото twitter.com/666_mancer

При вибуху в ресторані "Сепар" в центрі окупованого Донецька, крім ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, убитий його охоронець В'ячеслав Доценко "Слов'ян".

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Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer. За його словами, Доценко - уродженець Донецька, народився у 1974 році.

"Доценко В'ячеслав Васильович – Слов'ян (Донецьк, 07/07/74), охоронець Захарченка, загинув 31/08/18 в Донецьку під час вибуху в кафе "Сепар", – написав він.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

У СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидають причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.

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Теги: #ДНР#Донецьк#вбивство#захарченко