Смерть Захарченка активізувала російських пропагандистів, бойовики провокують ЗСУ - Міноборони

Російські пропагандисти інтенсивно поширюють чутки про причетність до загибелі Захарченка українських спецслужб.

Підконтрольні Росії бойовики окупованих районів Донецької і Луганської областей використовують смерть одного зі своїх ватажків Олександра Захарченка для дискредитації українських силових структур.

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Про це повідомив речник Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк, передає Українська правда. За його словами, російські пропагандисти інтенсивно поширюють чутки про причетність до його загибелі українських спецслужб.

Він повідомив, що на території ОРДЛО і на передових позиціях з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ активізувалась робота представників пропагандистських російських ЗМІ з метою підготовки неправдивих та викривлених матеріалів щодо України та її Збройних сил.

"Для фабрикування фейкових відеоматеріалів так звані військовослужбовці російських окупаційних військ здійснювали провокаційні обстріли позицій підрозділів Об’єднаний сил, координуючи свої дії з прибулими російськими знімальними групами", - розповів Гуцуляк.

За його словами, сфабриковані у такий спосіб репортажі подавалися на затвердження спеціальній комісії російських пропагандистів, які прибули з Росії напередодні вбивства Захарченка.

Речник Міноборони додав, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко загинув внаслідок вибуху у ресторані у центрі Донецька. У "ДНР" заявили, що внаслідок вибуху загинули двоє людей, дев'ять - постраждали.