Соратника Захарченка, який втік до Росії, у "ДНР" звинуватили в захопленні власності

У "ДНР" заявляють, що соратник Захарченка Тимофєєв, який втік до Росії, збагатився на сотні мільйонів рублів.

"Міністра податків і зборів" "ДНР" Олександра Тимофєєва звинуватили у привласненні власності аграрного підприємства "Колос Д" на суму понад 850 мільйонів рублів (понад 12 млн дол.).

Про це з посиланням на ресурси терористів передають "Новости Донбасса". За інформацією журналістів, "прокуратура "ДНР" отримала команду підняти всі справи і матеріали місцевої "податкової", знайти недоліки, викликати невдоволених підприємців і збирати компромат на Тимофєєва.

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"Тимофєєв, по суті, скористався високою посадою для особистого збагачення і зміцнення власного авторитету", – каже директор підприємства "Колос Д" Савенко. За його словами, Тимофєєв захопив власність "Колос Д" у листопаді 2017 року. Також він додав, що станом на 1 липня 2018 року підприємство втратило 850 мільйонів рублів (понад 12 млн дол.).

За словами директора "Колос Д", більшість місцевих підприємців через прямі погрози Тимофєєва не наважувалася повідомляти про неправомірні дії "керівництву "ДНР", побоюючись "наслідків для себе та своїх близьких".

Савенко стверджує, що низка найбільш цінних об'єктів у центрі окупованого Донецька перейшла під контроль Тимофєєва.

Як повідомлялося, з окупованого Донецька до Москви почало тікати оточення вбитого ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка.

Зокрема, з Донбасу вже виїхали радники Захарченка Олександр Козаков і "Сєвєр". Також поїхав до Москви "Ташкент" - "міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв, який був поруч із Захарченком у момент вибуху й отримав поранення.