Знищення техніки бойовиків на Донбасі потрапило на відео

Коли саме було знищено техніку терористів, невідомо. Пізніше в коментарях користувачі уточнили, що відео - за 2017 рік.

Опубліковано відео, на якому показано знищення техніки окупантів на Донбасі. Читайте такожНа Донбас в'їхала автомобільна колона з Росії - волонтер Запис поширив на своїй сторінці у Facebook користувач "Олена Шифруюсь Бердан Проценко". Як можна побачити, до позицій ЗСУ підкрадалася колона ворожої техніки. Але бійці ООС дали гідну відповідь окупантам. Інформацію про знищення ворожої техніки підтвердив й український офіцер Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Facebook. "Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не змусили чекати відповіді. На результат можна дивитися вічно, наші неперевершені воїни", - підписав він відео. Як повідомляв УНІАН, в мережі з'явилися свіжі фото зруйнованого Донецького аеропорту імені Прокоф'єва.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter