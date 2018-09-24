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Офіцер ЗСУ показав фото ліквідованого вчора бойовика "ДНР"

20:51, 24 вересня 2018
Війна
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Бойовик Ростислав Лагуткін "Кислий" / фото Анатолій Штефан Штірліц, Facebook

Як повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц, який оприлюднив фотографію бойовика на своїй сторінці в Facebook, знищеного 23 вересня члена НЗФ звати Ростислав Лагуткін на прізвисько «Кислий».

Бойовик Ростислав Лагуткін "Кислий" / фото Анатолій Штефан Штірліц, Facebook

Як повідомляють пабліки бойовиків, Лагуткін був убитий в окупованому селищі Червоний Партизан (Бетьманове)

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Теги: #бойовики#ліквідація