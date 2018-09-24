Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі - прес-центр ООС (відео)

Втрат серед українських військових з початку доби немає.

З 7.00 до 18.00 бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Зайцеве, Піски, Мар'їнка, Гнутове, Водяне та Лебединське. По опорному пункту наших військ поблизу Гнутового російські окупанти також вели вогонь з мінометів 82-го калібру", - йдеться у повідомленні.

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У прес-центрі наголосили, що, у разі загрози життю військовослужбовців Об'єднаних сил, командири ухвалювали рішення "на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл". Втрат серед українських військових з початку доби немає.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 23 вересня ситуація в районі проведення ООС загострилася, проте залишалася цілком контрольованою. Минулої доби на Донбасі трьох українських бійців було поранено.