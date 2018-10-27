Минулої доби на Донбасі отримали поранення два українських військових

За даними розвідки, одного окупанта минулої доби знищено та ще 7 - поранено.

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, бойовики російсько-окупаційних військ без застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, 8 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

В ході бойових дій двох українських військовослужбовців поранено, повідомили у прес-службі ООС.

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Ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

"Російські окупаційні війська вели інтенсивний прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Два рази упродовж доби противник обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі Авдіївки. Підрозділи, що обороняються, тримають ситуацію під своїм контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці, - йдеться у повідомленні ООС.

За даними розвідки, одного окупанта минулої доби знищено та ще 7 - поранено.

Від початку поточної доби ворог вогневої активності не проявляв.

Як повідомляв УНІАН, на окупованому Донбасі поблизу кордону з РФ виявили зенітний ракетний комплекс.