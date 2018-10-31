ЗСУ випробували новий мобільний мінометний комплекс (фоторепортаж)

Комплекс можна максимально швидко розгортати і згортати, аби уникнути вогневої відповіді ворога.

Збройні сили України випробували новий український 120-міліметровий мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК» у ході навчань на одному з військових полігонів.

Як ідеться у повідомленні на сайті Ради національної безпеки та оборони України, на навчаннях був присутній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як сказав Турчинов, мобільний мінометний комплекс створено українськими виробниками на базі бронеавтомобіля «Барс-8». Бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

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«Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп'ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення - всього хвилина», - повідомив Турчинов.

За його словами, ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб залишити вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Він також повідомив, що боєкомплект має 60 мін, а екіпаж бойової машини складається всього із трьох осіб.

«Виробники вирішили кілька задач під час розробки цього мобільного мінометного комплексу, зокрема досягли максимальної швидкості розгортання і згортання, здатності мобільно пересуватися по бездоріжжю, можливості вразити ціль з високою точністю, і, головне, - безпеки його використання», - сказав секретар РНБО.

На його переконання, після завершення державних випробувань і взяття на озброєння комплекс посяде гідне місце в озброєнні Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій.

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