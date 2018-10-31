Місія ОБСЄ втратила зв'язок з дроном, який зафіксував незаконний російський конвой - Держдеп

Найімовірнішою причиною інциденту був удар, який збив безпілотник з курсу.

Після того, як дрон ОБСЄ зафіксував пересування російського конвою на Донбасі, роботу дрону заглушили.

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Про це заявила речниця Державного департаменту США Гізер Ноєрт, передає Голос Америки. "Сигнал дрону спостережної місії ОБСЄ, який зафіксував проходження незаконного конвою з Росії, було заглушено і зв'язок з дроном було втрачено на території Донбасу, підконтрольній Росії", - йдеться в заяві Ноєрт розміщеній у Twitter.

Серед можливих причин розглядається ракетний удар, повідомляє колишній речник ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

В ОБСЄ так описали те, що відбувалось з дроном (БПЛА): "Запуск БПЛА здійснено 26 жовтня, близько 22:03, із пускового майданчика в н. п. Степанівка (підконтрольний урядові, 54 км на північ від Донецька). О 01:18 27 жовтня БПЛА виявив зенітний ракетний комплекс (9К33 «Оса») східніше Нижньокринського. О 01:53 десь у цьому ж районі команда СММ втратила зв'язок із БПЛА приблизно через 30 секунд після того, як траєкторія польоту апарата несподівано стала нестабільною. Упродовж цих 30 секунд БПЛА втратив сигнал GPS, різко набрав висоту орієнтовно на 30 футів за дуже короткий проміжок часу та відхилився від свого курсу, а відразу ж після цього почав падати, різко втрачаючи висоту зі швидкістю 4 800 футів на хвилину. Одночасно фіксувалися раптові зміни кількості обертів двигуна та навігаційних показників управління польотом.

До втрати зв’язку БПЛА здійснював стабільний політ на висоті приблизно 7 000 футів. Погодні умови були хорошими, а небо — безхмарним. Усі зафіксовані параметри польоту були нормальними, камера БПЛА функціонувала.

За даними попередньої технічної оцінки, найімовірнішою причиною інциденту був удар, який збив безпілотник із курсу та обірвав живлення системи протидії глушінню та навісного обладнання, а також, ймовірно, спричинив його падіння", - йдеться у звіті ОБСЄ.

Ноєрт закликала Росію надати безперешкодний доступ до контрольованих нею територій, для спостережної місії ОБСЄ. "Росія має надати безперешкодний доступ Спостережній місії ОБСЄ до східної Україні і виконати всі положення Мінських домовленостей", - йдеться в заяві Держдепу.

Раніше цього місяця тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан відзначав, що Росія значно обмежила пересування команд спостереження на пунктах перетину міжнародного кордону Росії та України на Донбасі, де вона також забороняє використання дронів, біноклів та камер.