"Вибори" на окупованому Донбасі не мають будь-якого юридичного значення - ЦВК

Центральна виборча комісія наголошує, що лише проведення виборів у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ є запорукою правового результату виборчого процесу.

Незаконні так звані "вибори", проведені 11 листопада у тимчасово окупованих районах Донбасу, не мають будь-якого юридичного значення.

Про це йдеться в повідомленні Центральної виборчої комісії.

"Центральна виборча комісія наголошує, що "вибори", проведені 11 листопада на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України, є нелегітимними. Адже вони організовані й проведені в порушення норм Конституції України та виборчого законодавства, всупереч нормам і принципам міжнародного права. Внаслідок цього зазначені "вибори" не породжують будь-якого легітимного результату, тобто не мають жодних правових наслідків", - наголошується в повідомленні.

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Відтак, ЦВК категорично заперечує наявність будь-якого юридичного значення цих незаконних та маніпулятивних "виборів".

Комісія наголошує, що лише проведення виборів у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням відповідного міжнародного спостереження є запорукою правового результату виборчого процесу.

Як повідомляв УНІАН, в самопроголошених «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.