Названі прізвища десяти полонених "кіборгів"

На відеозаписі показані обличчя українських військовослужбовців, які по черзі називають свої імена і прізвища, а також вказують звідки вони родом.

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На відео видно, що у одного з "кіборгів" сильно розбите обличчя, у іншого забинтована голова. Також у деяких військових видно сліди побоїв на обличчях.

Як повідомляв УНІАН, вранці Міністерство оборони повідомило, що в ході вчорашнього бою в донецькому аеропорту отримали поранення та потрапили в полон бойовиків 16 українських військових. Потім виконуючий обов'язки прес-секретаря Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що "вчора 16 українських військовослужбовців, отримавши контузії під час бою за цей стратегічний об'єкт, потрапили в полон до бойовиків так званої "ДНР". Він додав, що "зараз йдутьпереговори з їхнього звільнення з полону".