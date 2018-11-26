На Донбасі бойовики 16 разів обстріляли військових, двох поранено

Ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Упродовж минулої доби, 25 листопада, окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У дев’яти випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook. У ході бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил. "Бойовики здійснювали обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, з мінометів калібру 82 мм бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Малинового, Водяного, Луганського, Новолуганського та Чермалика. Міномети ж 120-го калібру загарбники тричі застосували біля Троїцького та один раз – у районі Луганського.

"26 листопада ворог вогневої активності у районі проведення операції не проявляв. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі. За даними розвідки, протягом минулої доби, чотирьох російських окупантів було знищено, ще шість загарбників - отримали поранення", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики били із забороненого озброєння.