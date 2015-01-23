За добу бойовики 115 разів обстріляли українських військових з «Градів» і мінометів - штаб (відео)

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Загалом по підрозділам сил АТО здійснено 115 обстрілів з використанням РСЗВ БМ-21, артилерії, мінометів, ПТРК, САУ та стрілецької зброї. Основна маса обстрілів і бойові зіткнення відбувались вдень, в районі Маріуполя останні постріли було чути о 14.15 біля населеного пункту Чермалик. Ніч же в зоні АТО пройшла відносно спокійно», - йдеться у повідомленні.

У той же час, з 18.00 до 6.00 бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил українських військових. З реактивних систем залпового вогню «Град» вони обстріляли Кримське, Тоненьке, Дебальцево. З мінометів, артилерії та самохідних артилерійських установок - чотири рази Станицю Луганську, двічі – Юнокомунарівськ, а також Кримське, Пришиб, Петрівку, Трьохізбенку, Опитне, Мар’їнку, Золоте, Семигір’я, Кам’янку, Миколаївку та Шахту Полтавську.

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«Протягом доби відмічено один проліт БПЛА в районі н.п. Кримське», - повідомляє прес-центр АТО.

Крім того, додається, що на території Луганської області бойовики 8 разів обстріляли населені пункти.