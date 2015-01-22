Біля Донецького аеропорту тривають бої, військові наносять артудари по бойовикам - штаб

Поблизу Донецького аеропорту тривають запеклі бої, бойовики несуть численні втрати.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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"Українські військові, займаючи вигідні рубежі, утримують свої позиції, одночасно завдаючи артилерійських ударів по нападниках та їх вогневих засобах. Під вогнем артилерії та реактивних систем бойовиків також перебувають населені пункти поблизу аеропорту. Зранку обстрілам з РСЗВ «Град» був підданий населений пункт Тоненьке. Пізніше обстрілів зазнали українські опорні пункти поблизу Авдіївки, Верхньоторецького, Мар’їнки та Опитного. В районі Верхньоторецького бойовики кілька разів вдавалися до безуспішних спроб штурму. Завдяки вмілому маневру українських військових бойовики несуть чисельні втрати", - наголосили в прес-центрі.

Окрім того повідомляється, що в районі 29 та 31 блокпосту, поблизу населених пунктів Кримське та Нижнє, бойовики зранку провели обстріл позицій українських військових з артилерії та «Градів». "Потім, близько 10.00, противник застосував танки, зав’язалась танкова дуель. В результаті грамотних дій наших танкістів противник відійшов. У другій половині дня тут спостерігалося відносне затишшя", - додали в перс-центрі.

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При цьому зазначається, що на Маріупольському напрямку бойовики особливої активності не проявляли. "З 10.00 до 11.00 вони зі стрілецької зброї та мінометів тричі обстріляли наші позиції поблизу Миколаївки, а через годину – також тричі відкрили вогонь по Чермалику. Вогнем у відповідь українські військові змусили бойовиків припинити обстріл", - повідомили в штабі АТО.

Також відзначено, що "знову зафіксоване відкриття вогню терористами по мирним громадянам. Обстрілу з артилерії зазнав н.п. Гранітне, також вогню з РСЗВ «Град» був підданий Авдіївський коксохімічний комбінат. Також бойовики продовжують застосовувати тактику обстрілу перепускних пунктів через лінію зіткнення".