Підрозділи ООС привели до повної бойової готовності (відео)
09:46, 27 листопада 2018Війна
2233 0
У штабі пояснили, що військові посилили пильність через події на Азовському морі.
Ілюстрація \ REUTERS
Підрозділи та військові частини сил операції Об’єднаних сил (ООС) приведені у повну бойову готовність.
Читайте такожРозвідка назвала райони, де зберігається найбільша загроза нападу Росії
Про це повідомили у штабі ООС. «За наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва військовослужбовці об’єднаних сил посилили пильність, підрозділи та військові частини приведені до повної бойової готовності”, – йдеться у повідомленні.
У штабі пояснили, що військові посилили пильність через події на Азовському морі.
Як повідомляв УНІАН, 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Атака росіян в Азовському морі