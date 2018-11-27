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Підрозділи ООС привели до повної бойової готовності (відео)

09:46, 27 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація \ REUTERS

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Про це повідомили у штабі ООС. «За наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва військовослужбовці об’єднаних сил посилили пильність, підрозділи та військові частини приведені до повної бойової готовності”, – йдеться у повідомленні.

У штабі пояснили, що військові посилили пильність через події на Азовському морі.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.

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Теги: #Донбас#військові