За останні 9 днів на Донбасі загинули понад 260 осіб - ООН

За даними ООН, за останні дев'ять днів бої на Донбасі забрали життя 262 осіб, передає Reuters.

Кількість жертв з моменту відновлення боїв стала найвищою з вересня, коли були підписані мирні угоди.

"Істотна ескалація насильства збільшила число жертв до 5.086 особи до, і ми боїмося, що реальні цифри можуть бути значно вищими", - сказав представник ООН Руперт Колвілл на прес-конференції в Женеві.

Наголошується, що Євросоюз відреагував на черговий виток насильства обіцянкою зробити нові кроки для тиску на Росію, проти якої Захід застосував болючі економічні і політичні санкції, і надати більше допомоги Україні.

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"Якщо Росія не буде виконувати (мирні) угоди, а ми безумовно зіткнулися з дуже серйозною ситуацією, то в цьому випадку, я вважаю, ми на рівні Євросоюзу також подивимося на те, який додатковий тиск ми можемо надати", - сказав міністр закордонних справ головуючої в ЄС Латвії Едгар Рінкевич.