За час конфлікту на Донбасі загинуло вже понад 5 тисяч осіб - ОБСЄ

Число загиблих в ході конфлікту на Донбасі перевищило 5 тисяч осіб, близько мільйона людей були змушені покинути свої будинки, заявив представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Бочурків, передає BBC.

Більше десяти тисяч людей поранені, додав експерт.

За даними обох сторін конфлікту, тільки за останні 24 години вбито 34 особи.

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Серед них, за даними Києва, жертви сьогоднішнього обстрілу зупинки тролейбуса в Донецьку та десять українських військовослужбовців.

Ще десять чоловік, за словами заступника командуючого самопроголошеної ДНР Едуарда Басуріна, вбиті в Горлівці, одна жінка - в Луганську.