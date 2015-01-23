Введення перепусток у зоні АТО: на Донбасі утворились величезні черги на подачу документів

Мешканці неконтрольованої українською владою території збираються у величезні черги на пунктах, де приймають документи для оформлення перепусток. Як розповіли ТСН.ua місцеві жителі, людям навіть доводиться там ночувати. Таке відбувається, зокрема, на найближчому до Донецька блокпості у Великій Новосілці.

За вчорашній день у чергу на подачу документів записалися щонайменше 600 людей, але у день приймають максимум 60 осіб. Решті же довелося самостійно шукати місце для ночівлі і невідомо, на скільки днів. І це лише для того, щоб подати документи, а, зазначимо, що перепустка після подачі документів оформлюється протягом ще 10 днів.

Чутки ж про те, що документи можна надіслати електронною поштою, на жаль, не відповідають реальності. Написану від руки заяву необхідно подати особисто. Водночас заяву можна надіслати поштою, проблема лише у тому, що пошта у Донецьку не працює.

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Жителька Києва Катерина, яка ще наприкінці грудня разом із двома дітьми приїхала у Донецьк у гості до батьків, тепер не може повернутися додому.

Вона зазначила, що коли тільки з'явилася інформація про введення режиму перепусток, то за телефонами Великоновосілковського координаційного центру, які було оприлюднено, відповідали, що вони нічого не знають. "Я розумію, що потік дзвінків там був великий, але насправді люди там були не в курсі того, що відбувається. Звонили й у СБУ, там також сказали, що ми не в курсі справи. Тобто загальна тенденція була така, що чітку інформацію отримати було практично нереально", - сказала Катерина.

За її словами, 21 січня (саме з цієї дати офіційно було введено у дію спеціальний режим пропуску) людей випускали із непідконтрольної українській владі території ще без вимоги показати перепустку. Автобуси взагалі виїжджали безперешкодно, а легковики - у залежності від перевіряючого, який був на блокпості. "Були ексцеси, але я так зрозуміла, що або просили, або вирішували грошовою компенсацією питання з проїздом, тобто давали хабар", - розповіла Катерина про досвід своїх знайомих на українських блокпостах.

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Наступного дня, 22 січня, Катерина не змогла виїхати через блокпост у Волновасі. За її словами, на блокпості до неї підійшов чоловік у камуфляжі та балаклаві. Він, не назвавши свого ім'я та звання (його форма відрізнялася від одягу решти військових на блокпосту), у грубій формі вимагав у неї перепустку, а не отримавши її, звелів повертати назад. Не допомогли ані білети на потяг "Інтерсіті+" із Костянтинівки до Києва, ані київська прописка, ані двоє малолітніх дітей у машині. Зауважимо, що до зазначеного блокпосту від Донецька три години їзди під обстрілами.

Ще один можливий шлях виїзду із зони АТО - через Курахове, але в тому районі зараз відбуваються бойові дії, тож жінка з дітьми не ризикнула туди їхати.

"При чому перевізники продовжують возити людей в автобусах без перепусток - із Донецька до Києва - і ніяких проблем", - наголосила Катерина.

У самому Донецьку ситуація зараз дуже загострилася, кожен день обстріли, люди помирають десятками. Безпечного місця вже немає, додала Катерина. Під час свого перебування у Донецьку вона займалася організацією благодійних акцій для дітей, проте наступну акцію, заплановану на 24 січня, довелося скасувати через підвищений ризик для життя.

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Історію з іншої сторони "кордону" розповів ТСН.ua житель Донецька Віталій, який на момент введення у дію режиму перепусток перебував на підконтрольній українській владі території і тепер не може повернутися додому.

Він також скаржиться на те, що намагався дізнатися додаткову інформацію про перепустки через гарячу лінію СБУ, проте там йому нічим не допомогли. У МВД йому порадили їхати до Маріуполя, де звернутися до координаційної групи щодо оформлення перепустки.

ТСН.ua намагався отримати коментарій щодо оформлення перепусток в СБУ, проте телефон прес-служби не відповідає.