Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики перевели основний вогонь в район 29-го та 31-го блокпостів

На Луганському напрямку бойовики сьогодні 42 рази відкривали вогонь, є загиблі серед мирних жителів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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«Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Найбільш складна обстановка склалася на Луганському напрямку. Зранку, протягом кількох годин, противник вів інтенсивний обстріл позицій сил АТО в районі н. п. Станиця Луганська, застосовуючи артилерію, РСЗО, міномети та гранатомети», - йдеться в повідомленні.

Згодом, за даними штабу, бойовики перевели основний вогонь в район 29-го та 31-го блокпостів. Обстрілів зазнали Кримське, Нижнє, Новотошківка, Трьохізбенка. Під вогнем танків та мінометів також перебували Щастя, Валуйське та інші населені пункти. Із зенітної установки було обстріляно Кримське.

Крім того, в районі Новотошківки бойовики здійснили спробу перейти у наступ, але українські артилеристи відбили їх.

«31-й блокпост не утримується противником – бойовики залишили його після потужних вогневих ударів української артилерії», - також наголосили в штабі АТО.

Активність вогневих засобів незаконних збройних формувань відмічалась і в районі населеного пункту Дебальцеве. «Під ворожим вогнем у першій половині дня перебували позиції сил АТО в районі населених пунктів Санжарівка, Троїцьке, Каменка та саме Дебальцево. Наші військові наносять удари у відповідь. На одній з ділянок була помічена спроба противника просунутись вперед за підтримки бронетехніки. Після відкриття вогню українськими захисниками нападники відступили, залишивши на полі бою танк», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за даними штабу, не припиняються обстріли та бої поблизу Донецького аеропорту. «Українські військові утримують свої позиції, одночасно завдаючи артилерійських ударів по нападникам та їх вогневим засобам. Противник несе втрати», - зазначається в повідомленні.

На Маріупольському спостерігається затишшя, запевняє штаб АТО. О 13.00 бойовики здійснили обстріл з міномета населеного пункту Чермалик. Розповсюджена ЗМІ інформація про наступ танків противника не відповідає дійсності, наголошується в повідомленні.