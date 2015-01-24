Бойовики стягують до Маріуполя техніку – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні оперативного штабу щодо ситуації в Маріуполі, що проходить у МВС України, заявив міністр оборони Степан Полторак.

«Терористичні організації стягують у район Маріуполя додаткові системи залпового вогню БМ-21», - сказав Полторак.

Читайте такожЯценюк просить негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо МаріуполяЗа його словами, обстріл Маріуполя бойовиками проводився із шести систем БМ-21, чотири з яких українським військовим вдалося знищити.

При цьому Полторак підкреслив, що у район Маріуполя стягуються додаткові сили української армії.