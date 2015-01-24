Бойовики стягують до Маріуполя техніку – Міноборони
16:29, 24 січня 2015Війна
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Бойовики стягують у район Маріуполя додаткові системи залпового вогню.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні оперативного штабу щодо ситуації в Маріуполі, що проходить у МВС України, заявив міністр оборони Степан Полторак.
«Терористичні організації стягують у район Маріуполя додаткові системи залпового вогню БМ-21», - сказав Полторак.
Читайте такожЯценюк просить негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо МаріуполяЗа його словами, обстріл Маріуполя бойовиками проводився із шести систем БМ-21, чотири з яких українським військовим вдалося знищити.
При цьому Полторак підкреслив, що у район Маріуполя стягуються додаткові сили української армії.
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