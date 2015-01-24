У Маріуполі поновилися залпи гармат - ЗМІ

У Маріуполі поновилися залпи гармат.

Як повідомляє маріупольське видання «i24», зараз у Маріуполі знову чутні залпи гармат. Канонада лунає з боку мікрорайону "Східний" і добре чутна на всьому Лівому березі - на проспекті Перемоги та ін.

Звуки залпів, що доносяться зі східного напряму, чутні і в інших районах міста.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в результаті обстрілу терористами Маріуполя з «Градів» загинули 15 осіб. Ще 46 дістали осколкові поранення, серед постраждалих - 12-річна дівчинка. Снаряди влучили у місця масового скупчення людей - магазини і ринки. В основному люди у момент попадання снарядів перебували на вулиці. Всіх постраждалих доставлено до лікувальних закладів міста.