У січні на Донбасі знищили до тисячі бойовиків та російських найманців – радник президента

Можливість відкритої атаки російських регулярних військ заперечив у прямому ефірі програми ТСН.Тиждень один із найвідоміших українських волонтерів, радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

"Ні (відкритий наступ російських військових не можливий). За останні кілька днів використовується цифра у 9 тисяч військовослужбовців Російської Федерації (які перебувають на Донбасі). На мою думку, така цифра не відповідає дійсності. На початку січня називали цифру у 7,5 тисячі. Потім плюс-мінус зайшло дві тисячі. Але ми за січень знищили до тисячі осіб. Тому тут проста арифметика показує, що немає такої переваги з їхньої сторони, щоб вони могли спробувати влаштувати повномасштабний наступ", - наголосив Бірюков.

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Радник президента говорить, що бойовики хочуть поки захопити всі території Луганської та Донецької областей.

"Вони планували наступ на 16-17 січня. Це не повномасштабний наступ, як багато хто його бачить і уявляє собі - скажімо, танкові колони до Києва, бомбардування Львова. Їх бажання – закріпити "ДНР" і "ЛНР" у кордонах Донецької і Луганської областей. А потім - поставити нас перед фактом, що ми повинні визнати ці території, як територія замороженого конфлікту, почати їх відновлювати за рахунок нашого бюджету, годувати їх за рахунок нашого бюджету. Але ж ми на це не йдемо", - підкреслив Бірюков.