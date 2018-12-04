Під Донецьком чути потужні вибухи та звуки активного бою - соцмережі
08:10, 04 грудня 2018Війна
1839 0
Також було чути потужний вибух увечері 3 грудня.
Під Донецьком неспокійно / TUT.by
Мешканці окупованого Донецька повідомляють, що в місті та його околицях виразно чути звуки бою.
Про це жителі Донецька пишуть у соціальних мережах, передає Depo.Донбас.
Читайте такожУ центрі окупованого Донецька пролунав вибух - ЗМІ
При цьому вдень 3 грудня донеччани повідомляли про бій у районі Пісок, а ближче до вечора - про гучні розриви в районі Жовтневого та Донецького аеропорту.
У коментарях пишуть, що близько 17:40 у понеділок, 3 грудня, було чути потужний вибух.
Нагадаємо, 17 листопада жителі окупованого Донецька були стривожені автоматними чергами, які чули на різних вулицях міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter