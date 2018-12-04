Під Донецьком чути потужні вибухи та звуки активного бою - соцмережі

Також було чути потужний вибух увечері 3 грудня.

Мешканці окупованого Донецька повідомляють, що в місті та його околицях виразно чути звуки бою.

Про це жителі Донецька пишуть у соціальних мережах, передає Depo.Донбас.

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При цьому вдень 3 грудня ​​донеччани повідомляли про бій у районі Пісок, а ближче до вечора - про гучні розриви в районі Жовтневого та Донецького аеропорту.

У коментарях пишуть, що близько 17:40 у понеділок, 3 грудня, було чути потужний вибух.

Нагадаємо, 17 листопада жителі окупованого Донецька були стривожені автоматними чергами, які чули на різних вулицях міста.