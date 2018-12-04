Ворожі ДРГ та постійні обстріли: з'явилося відео з передової на Донбасі після введення воєнного стану

Окупанти на Донбасі порушують перемир'я.

Введення воєнного стану в Україні позначилося й обстановці на передовій на Донбасі, противник збільшив кількість обстрілів.

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Про це йдеться у відео, опублікованому прес-центром ООС на сторінці у Facebook. "Передусім через страх, що українські воїни підуть у наступ, противник на деяких напрямках збільшив кількість обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Бійці повідомляють, що бойовики регулярно обстрілюють їхні позиції з мінометів та крупнокаліберних кулеметів.

Також військові розповідають, що у терористів на "зміну" виходять більше людей, ніж зазвичай. Крім того, вони повідомляють, що останнім часом двічі виходила ворожа ДРГ.

Як повідомляв штаб ООС, протягом минулої доби на Донбасі трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох – поранено.