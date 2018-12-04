Бойовики вчора гатили по всіх напрямках: ЗСУ відповіли знищенням трьох окупантів

Трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох – поранено.

3 грудня окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема, зафіксовано і 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли позицій ЗСУ в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Степне, Авдіївка, Водяне, Славне, Чермалик, Водяне, що на Приазов'ї, та Гнутове. «Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По опорних пунктах Об'єднаних сил біля Кримського окупанти двічі застосували міномети калібру 82 мм, а оборонні укріплення поблизу Пісків противник обстріляв ще й з мінометів 120-го калібру», – йдеться в повідомленні.

У ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

Підрозділи, що обороняються, вживали адекватних заходів для придушення вогневої активності бойовиків.

За даними розвідки, 3 грудня, трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох – поранено.

Від початку цієї доби, окупанти вогню у напрямку позицій ЗСУ не відкривали.