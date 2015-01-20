В Україні офіційно розпочалася часткова мобілізація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Сьогодні в Україні офіційно розпочалася часткова мобілізація», - зазначив він, додавши, що «вона пройде у три хвилі загальною тривалістю 210 днів на всій території 24 областей України та у Києві».

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За словами Лисенка, «нові військовослужбовці замінять бійців, які служать з весни 2014 року. Мобілізовані, що служитимуть у зоні проведення АТО, будуть отримувати 100-відсоткову надбавку до заробітної плати».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, у газеті Верховної Ради «Голос України» було опубліковано Закон «Про затвердження указу президента України від 14 січня 2015 року № 15 «Про часткову мобілізацію».