Сумські кадети підготували подарунки для українських захисників до дня Миколая (відео)

Серед тих, хто боронить країну на Донбасі, і рідні більшості вихованців ліцею.

Подарунки до Дня Святого Миколая приготували українським захисниками сумські кадети.

Про це повідомляє 5 канал.

"Миколайчиків" від вихованців військового ліцею відправлять бійцям, які захищають незалежність України на сході. Адже серед тих, хто боронить країну на Донбасі, і рідні більшості кадетів.

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"Батько служив у 81-й десантно-штурмовій бригаді. А мати теж захищає землю нашу, теж в АТО", – розповів кадет 2-го курсу Олексій Жиленков.

Подарунки для бійців вийшли незвичайні, у вигляді солдатів в уніформі. До їх виготовлення долучилося понад сто кадетів.

"Це і зближує наших вихованців із захисниками, показує, що ми хоч і в тилу, але думками завжди з ними, їх підтримуємо. Разом ми здобудемо мир і найближчим часом перемога буде за нами", – наголосив заступник начальника військового ліцею Валерій Самойленко.