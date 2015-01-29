Донецький аеропорт втратив стратегічне значення, тому відпала необхідність його утримувати - Генштаб (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко.

“На сьогоднішній день ми не бачимо необхідності призначати когось винним за якусь поразку, оскільки завдання, які ставили перед підрозділи Збройних Сил, виконані”, - сказав Муженко.

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Також він додав, що внаслідок бойових дій, Донецький аеропорт, зокрема, його адміністративна зона, була повністю зруйнована, була також зруйнована злітно-посадкова смуга, і тому, ця територія вже не представляла якогось військового стратегічного значення. У зв'язку з цим, українські війська відійшли на 1,5 кілометра від території аеропорту, де зайняли вигідні рубежі. Він також додав, що це дало їм змогу тримати під контролем територію зруйнованого аеропорту.