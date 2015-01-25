Порошенко: Донецький аеропорт мав стати демілітаризованою зоною

Президент України Петро Порошенко упевнений, що у разі дотримання Мінських домовленостей терористичних актів на сході не було б.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

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«У зв'язку з дискусією, яка розгорнута останнім часом, якби лінія розмежування Мінського протоколу і тих, хто взяв на себе функції гаранта його виконання, це було дотримано, то територія від Новоазовська до Комсомольського по Мінському протоколу має бути повністю демілітаризована і очищена від бойовиків, і аж ніяк там не могли знаходитися 6 систем залпового вогню, танки, БМП, вантажівки з боєприпасами... По Мінському протоколу вся територія аж до Оленівки і закінчуючи Старобешеве, включаючи Докучаєвськ, - це територія, яка має бути зайнята українськими військовими. І це означає, що з Докучаєвська залп "Граду" в бік Волноваського автобуса не міг би відбутися. І величезна кількість інших прикладів — жодного терористичного акту, який відбувся, якби були дотримані Мінські протокол і меморандум не було би... Донецький аеропорт був демілітаризованою зоною», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок обстрілу житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 людей, майже 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з окупованої території.

Президент оголосив 25 січня Днем жалоби в Україні у зв'язку із трагічною загибеллю мирних жителів Маріуполя.