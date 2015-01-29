Генштаб: українські військові відійшли від донецького аеропорту на 1,5 км
Сили АТО відійшли від донецького аеропорту на 1,5 км.
Про це повідомив начальник Генерального штабу Віктор Муженко, передає "112 Україна".
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За його словами, в районі населених пунктів Оленівка, Піски, Авдіївка, донецького аеропорту, ситуацію вдалося стабілізувати, і зайняти низку вигідних позицій, які на сьогоднішній день дають можливість повністю контролювати територію, де розміщується донецький аеропорт.
"Адміністративна зона донецького аеропорту не являє ніякої цінності, тому що в результаті інтенсивних бойових дій, вона була повністю зруйнована, і ми змушені були відвести військових на більш вигідні рубежі, буквально на 1,5 км від самої злітної смуги", - заявив Віктор Муженко.