Атаку на Вуглегірськ відбито, Нацгвардія зачищає місто - "Азов"
19:13, 29 січня 2015Війна
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Сили АТО відбили атаку терористів у Вуглегірську
Атаку на Вуглегірськ відбито / Facebook
Про це повідомляється на офіційній сторінці полку "Азов" у Facebook.
"Сили АТО відбили атаку терористів у Вуглегірську. У місто зайшов батальйон Національної гвардії України, йде зачистка", - сказано в повідомленні.
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