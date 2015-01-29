Атаку на Вуглегірськ відбито, Нацгвардія зачищає місто - "Азов"

Про це повідомляється на офіційній сторінці полку "Азов" у Facebook.

"Сили АТО відбили атаку терористів у Вуглегірську. У місто зайшов батальйон Національної гвардії України, йде зачистка", - сказано в повідомленні.

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