Бойовики обстрілюють житлові квартали Дебальцевого, сім загиблих - МВС
17:09, 30 січня 2015Війна
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У Дебальцевому внаслідок обстрілів бойовиків загинули 7 людей.
Бойовики продовжують обстрілювати Дебальцеве / Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ МВС у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.
Читайте такожУ Донецьку внаслідок двох обстрілів загинули принаймні сім людей«У Дебальцевому продовжують обстрілювати бойовики. Влучення в житлові будинки. Вбито 7 людей. Артудари терористів не припиняються», - написав він.
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