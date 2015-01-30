Бойовики обстрілюють житлові квартали Дебальцевого, сім загиблих - МВС

17:09, 30 січня 2015
Війна
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У Дебальцевому внаслідок обстрілів бойовиків загинули 7 людей.

Бойовики продовжують обстрілювати Дебальцеве

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ МВС у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Читайте такожУ Донецьку внаслідок двох обстрілів загинули принаймні сім людей«У Дебальцевому продовжують обстрілювати бойовики. Влучення в житлові будинки. Вбито 7 людей. Артудари терористів не припиняються», - написав він.

Post by Vyacheslav Abroskin.
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