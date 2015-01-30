Бойовики обстрілюють житлові квартали Дебальцевого, сім загиблих - МВС

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ МВС у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

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