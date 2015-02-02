Полонений бойовик із батальйону "Восток" розповів, як із Новосибірська поїхав воювати на Донбас (відео)

Полонений росіянин - бойовик батальйону "Восток" - Іван Копилов розповів, що бойовиків змушують воювати, а Маріуполь могли обстрілювати російські батальйони, що дислокуються в Новоазовську.

Про це він розповів на допиті, відео якого виклали у мережу інтернет, передає Українська правда.

Мешканець Новосибірська Іван Копилов був взятий в полон 26 січня українськими військовими.

За його свідченнями, він приїхав в Україну через неправдиві повідомлення російських ЗМІ.

З сепаратистських сайтів він дізнався, що в Ростові-на-Дону є тренувальний табір.

"Я приїхав у Ростов у жовтні, пройшов коротку підготовку за спеціалізацією автоматник. Там навчали працювати зі зброєю, правильно рухатись. Навчали російські офіцери", - сказав він.

Читайте такожУ Слов'янську члена "ДНР" - громадянина Росії засудили до 8 років ув'язнення

"У жовтні 2014 року нас відправили через кордон вночі на "Уралах". Зі мною їхало людей 20", - зізнався Копилов.

На питання, чи були серед найманців засуджені, він відповів: "Скоріш за все так, бо в батальйоні "Восток" була достатня кількість засуджених. В моєму взводі було 2 засуджених, один з Росії, один місцевий".

"Ми потрапили на 4-ту базу в Донецьку. Це база "Востока". Звідти нас перекинули на Ясинувату. Ми тримали дорогу на аеропорт і блокпости", - розповів він.

Читайте такожПрес-центр АТО: Бойовиками в районі Попасної керує начальник штабу російської армії (фото)

За словами найманця, на озброєнні в батальйоні була стрілецька зброя, міномети, "Гради", танки, самохідні Гаубиці. "Я так розумію, що з Росії. Є багато коридорів, через які техніка приходить з Росії", - сказав він.

Копилов також розповів, що командир батальйону раніше служив в російській армії.

Щодо обстрілу Маріуполя, який відбувся 24 січня, російський найманець сказав: "Я тільки чув, що обстрілювала російська армія, російські батальйони, які дислокуються в Новоазовську. такі чутки ходили на 4-й базі".

Він також зізнався, що отримав лише 100 доларів перед новим роком. "Частина людей воювала, бо їх змушували воювати. Якщо потрапив в батальйон – важко вийти, бо вийти звідти можна було тільки через яму – закривали у підвали на кілька діб… практично всіх змушували".

Він також розповів, що потрапив у полон під Авдіївкою. "Нас відправили на шахту в районі Авдіївки. Там ми мали перебувати 2-3 дні. 26 січня 2015 року ЗСУ штурмували цю шахту, взяли нас в полон, коли ми просили про підтримку наших, ніхто не прийшов, нас просто кинули", - розповів він.

Читайте такожРосіянин, який воював за "ЛНР": Бойовиків на Донбас вербували в штабі КПРФ

За словами бойовика, в полон потрапили 8 людей, двоє з них росіяни.

Наприкінці відео Копилов попросив вибачення за те, що воював проти українців.

У соціальних мережах є фото Копилова зі зброєю на Донбасі, крім того, є його повідомлення, що він в полоні, а грошей не буде.