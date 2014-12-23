В Ясинуватій між бойовиками з "Оплоту" та "Востоку" сталася збройна сутичка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ Амвросіївці створили комендатуру російських військ - Тимчук"У Ясинуватій Донецької області знову зафіксовано факти збройних сутичок між бойовиками батальйонів «Оплот» та «Восток» через взаємні спроби перерозподілити сфери впливу на підконтрольній території", - сказав Лисенко, не уточнивши, водночас, про наслідки зіткнення для обох сторін.