Сили АТО розбили батарею військ бойовиків в районі Докучаєвська - Тимчук
08:42, 04 лютого 2015Війна
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В районі Докучаєвська артилерійська батарея російсько-терористичних військ (САУ і «Гвоздики»), яка періодично завдавала вогневі удари по передовим позиціям українських військ на даній ділянці, була накрита українською артилерією.
REUTERS
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.
«Українськими військами були застосовані далекобійні артилерійські системи за заздалегідь переданими розвідданими. Удар був нанесений в момент заправки артсистем бойовиків паливом. Три САУ терористів знищено», - повідомляє Тимчук.
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У той же час, за інформацією ІС, до Краснодону прибув транспорт із знищеними в боях за Дебальцеве місцевими бойовиками. "Зведений батальйон", сформований в даному населеному пункті спеціально для участі в наступі (близько 500 чоловік), за 3 дні активної участі в боях втратив тільки убитими 51 бойовика.
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