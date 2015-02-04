Сили АТО розбили батарею військ бойовиків в районі Докучаєвська - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Українськими військами були застосовані далекобійні артилерійські системи за заздалегідь переданими розвідданими. Удар був нанесений в момент заправки артсистем бойовиків паливом. Три САУ терористів знищено», - повідомляє Тимчук.

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У той же час, за інформацією ІС, до Краснодону прибув транспорт із знищеними в боях за Дебальцеве місцевими бойовиками. "Зведений батальйон", сформований в даному населеному пункті спеціально для участі в наступі (близько 500 чоловік), за 3 дні активної участі в боях втратив тільки убитими 51 бойовика.