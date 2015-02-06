Сили АТО підірвали 7 складів з боєприпасами бойовиків і знищили 60 терористів - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«За уточненими даними розвідки з 4 по 5 лютого силами АТО було знищено 60 терористів, 4 танки, 2 самохідні артилерійські установки. Також, в районі населеного пункту Брянка нашими військами підірвано 7 складів з боєприпасами незаконних збройних формувань», - повідомляє прес-центр.

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У той же час, вчора по обіді засобами ППО було виявлено ворожу ціль – безпілотний літальний апарат, який здійснював розвідку місцевості над Оленівкою, Олександрополем, Тарасівкою та Березівкою. Зенітно-ракетними підрозділами ворожий безпілотник було збито.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у зоні проведення антитерористичної операції, ніч з 5 на 6 лютого пройшла напружено, зафіксовано 19 обстрілів українських позицій.