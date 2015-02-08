Бойовики обстріляли станцію "швидкої допомоги" в Попасній

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, в Попасній, яка останні кілька тижнів знаходиться під постійним обстрілом, виникла критична ситуація із станцією "швидкої допомоги".

Більшість медиків звільнилися і виїхали в безпечні регіони, тому виїжджати на виклики і надавати невідкладну допомогу хворим або пораненим у результаті обстрілу людям нікому.

Щоб виправити ситуацію, одну бригаду "швидкої" сформували з добровольців батальйону "Вінниця", які дислокуються в Попасній і мають медичну освіту.

А саму станцію передислокували до селища Камишуваха, яке ніколи не попадало під обстріл.

Він додав, що робота "швидкої" не припинена, медики продовжують виїжджають на виклики, проте персоналу не вистачає, тому обласна влада розраховує на волонтерів з медичною освітою, які зможуть працювати в зоні бойових дій."Після передислокації станції "швидкої допомоги" бойови, що окопалися в Первомайську, обстріляли Камишуваху з артилерії, вогонь цілеспрямовано вівся по станції, пошкоджено одну з машин", - зазначив Москаль.

Також Москаль повідомляє, що в Трьохізбенці, яка постійно обстрілюється бойовиками ЛНР, не вистачає ліків.

Читайте такожУ Попасній через обстріли загорівся хлібозавод, є постраждалі - ІС"У Троьхізбенці працює магазин, продукти регулярно доставляють, проте у фельдшерських пунктах закінчуються лікарські препарати, не вистачає найнеобхіднішого - валідолу, ліків для нормалізації тиску, заспокійливих тощо", - зазначив Москаль.