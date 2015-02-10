Частину Чорнухиного зайняли бойовики, зі зруйнованої колонії розбіглися ув’язнені - Москаль

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль з посиланням на місцевих жителів.

"Кілька вулиць селища зайняли терористи, більшу частину, включно з селищною радою, утримують наші військові. В Чорнухиному розташована колонія суворого режиму, де в мирний час утримувалося близько тисячі засуджених за важкі злочини. Більшу частину в’язнів вдалося вивезти до початку активних бойових дій, ще 375 чоловік залишилося. За останні кілька днів у колонію неодноразово влучали артилерійські снаряди", - йдеться у повідомленні.

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За словами Москаля, огорожа пошкоджена в багатьох місцях, комунікації та корпуси зруйновані, багато в’язнів розбіглися хто куди.

"Місцеві мешканці, що залишилися в Чорнухиному, сидять у підвалах. Надходить інформація про загиблих як серед військових, так і серед мирного населення, однак офіційно підтвердити її поки неможливо. Селяни хочуть вирватися з цього пекла, але не можуть. Сьогодні всі говорять про Дебальцево, хоча у Чорнухиному ситуація зовсім не краща, а може й гірша", - заявляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

За його словами, для порятунку людей потрібен гуманітарний коридор і гарантія бойового затишшя. Мирних мешканців необхідно вивезти з селища якомога швидше, інакше всі вони можуть загинути.

"Зараз у Чорнухиному без перебільшень справжня гуманітарна катастрофа. Обласна адміністрація і я особисто робимо все, щоб врятувати людей, ми все ще чекаємо обіцяний гуманітарний коридор. Про розвиток подальших подій повідомимо додатково", - повідомляє голова Луганщини.