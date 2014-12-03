Бойовики "ЛНР" викрали керівництво луганських тюремників

Їх місцезнаходження зараз невідоме.

Про це повідомив Генадій Москаль на своєму сайті.

"Практично всі колонії з утримання в’язнів у Луганській області знаходяться на території, що контролюється бойовиками, — заявляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. — На нашій території є тільки одна колонія для ув’язнених — у селищі Чорнухине Попаснянського району", - пише він.

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За словами Москаля, певні проблеми там виникають через регулярні обстріли Чорнухиного, "однак ми утримуємо в’язнів у належних умовах, забезпечили колонію генераторами, (оскільки там регулярно зникає світло), підвозимо продукти, фінансуємо персонал і т.д".

Фактичне викрадення керівників пенітенціарної служби в Луганську значить те, що тепер повну відповідальність за всі колонії на тому боці, в тому числі утримання та охорону в’язнів, лягає на так звану ЛНР.