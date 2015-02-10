У Краматорську внаслідок артудару терористів щонайменше 5 осіб загинули і 20 поранені – депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в парламенті.

За словами Єфімова, “близько 15 снарядів, 15 залпів “Торнадо” влучили по центральних вулицях міста: це вулиця Вознесенська, проспект Миру, вулиця Марата, бульвар Краматорський”.

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Єфімов зазначив, що окрім влучання у штаб АТО, що розташований на аеродромі, були вражені житлові квартали. “За інформацією на 5 хвилин тому, 20 поранених, 5 загиблих. Але півгодини тому поранених було 10, тому я думаю, що кількість жертв значно більша, ніж та, яка сьогодні називається”, - сказав Єфімов.

За його словами, Краматорськ розташований за 80 км від зони бойових дій, відповідно, необхідно з'ясувати, як сталася ця трагедія.

На запитання журналістів щодо того, хто стріляв по Краматорську, Єфімов відповів, що, за неперевіреною інформацією, швидше за все, стріляли з напрямку Горлівки.

Раніше УНІАН повідомляв, що снаряди від систем "Торнадо", з яких бойовики обстріляли Краматорськ, лежать посеред вулиць міста.