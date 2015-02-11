Опублікована схема вчорашнього обстрілу Краматорська (фото)
10:37, 11 лютого 2015Війна
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В інтернеті з'явилася схема, на якій зазначені місця влучання РСЗВ у Краматорську.
На схемі вказані місця влучання РСЗВ у Краматорську / @kramatorsk_ukr
Про це повідомляє 6264.com.ua.
Як повідомляв УНІАН, 10 лютого близько 12.30 бойовики з району Горлівки обстріляли Краматорськ. Снаряди влучили по аеродрому, а також по приватному сектору на околицях міста.
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