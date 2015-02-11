На Луганщині сили АТО знищили великий склад боєприпасів бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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“Під час виконання завдань в районі населеного пункту Фрунзе Луганської області українські військові виявили місце зберігання боєприпасів незаконних збройних формувань. За вказаними координатами українські артилеристи відкрили вогонь та повністю знищили цей склад, залишивши ворога на цій ділянці без боєприпасів”, - сказав Лисенко.

Також він зазначив, що впродовж минулої доби в зоні АТО було вбито 87 бойовиків та знищено 42 одиниці техніки, у тому числі 12 танків, 14 РСЗВ та 16 бойових броньованих машин.