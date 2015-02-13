Щастя, Попасна і Кримське сьогодні знову обстрілювалися бойовиками

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, протягом вчорашнього дня і минулої ночі не припинялася вогняна агресія терористів проти контрольованої Україною території Луганської області.

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Щастя обстрілювали практично всю ніч, о 2-й годині ночі снаряди вибухали у приватному секторі, пошкоджені житлові будинки, перебито газопровід. Останній обстріл міста з артилерії був о 8.30 п'ятниці. Снаряд потрапив у багатоповерховий будинок, інформація про потерпілих зараз з'ясовується.

Кілька потужних обстрілів з «Градів» вночі зазнало сел. Кримське Новоайдарського району. У результаті прямого влучення згорів один і зруйновано ще один житловий будинок (власники дивом не постраждали, у момент обстрілу вони були у літній кухні). Більше десяти будинків пошкоджено, зокрема будівлі, де дислокуються українські силовики. Інформації про потерпілих немає.

Попасну вночі двічі обстріляли з мінометів, останній обстріл зафіксовано о 6.30. Міни вибухнули на околицях, не заподіявши руйнувань.

Місто все ще частково залишається без електроенергії, води і газу (від газопостачання відключено 900 абонентів) через пошкоджені у результаті попереднього обстрілу лінії життєзабезпечення.

Москаль також відзначив, що кількість бажаючих виїхати з Попасної у безпечні місця за останні два дні різко скоротилося, оскільки майже всі, хто хотів, з міста вже виїхали. Крім того, люди сподіваються, що в результаті переговорів у Мінську нарешті припиняться обстріли.